11 bit studios nous en montre un peu plus sur The Alters et The Invincible

En attendant d’avoir des nouvelles de Frospunk 2, qui est sans doute le titre le plus attendu de 11 bits studios, les autres titres de ce dernier se dévoilent un peu plus. L’éditeur met aujourd’hui en avant deux de ses prochaines productions avec l’intriguant The Alters, dont le premier teaser a eu de quoi attirer la curiosité, ainsi qu’avec The Invincible, le jeu narratif de science-fiction qui nous emmène à la découverte d’une planète étrange.

La science-fiction à l’honneur

Commençons d’ailleurs par The Invincible, qui a le plus de choses à nous montrer grâce à un trailer en bonne et due forme. Cette bande-annonce s’attarde une nouvelle fois sur la dangereuse mission que l’on va effectuer. On y suivra les aventures de Yasna, une astrobiologiste qui part en mission avec son équipage jusqu’à tomber sur une planète pas comme les autres, qui lui fera regretter son voyage.

Pour rappel, The Invincible est basé sur le roman du même nom écrit par Stanisław Lem, et devrait sortir sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series dès cette année. Vous déjà consulter notre preview du jeu réalisée il y a quelques mois.

The Alters se montre quant à lui bien plus mystérieux avec un teaser énigmatique, qui se contente simplement de nous montrer le protagoniste Jan, prêt à commettre quelques erreurs pour continuer à avancer.

Le titre nous demandera d’incarner plusieurs versions de Jan, qui ont toutes leurs particularités qui devront être utilisées à bon escient pour que notre héros puisse rentrer chez lui. Les décisions de vie de ces doubles seront à étudier de près, afin d’entrevoir des futurs différents pour le personnage.

The Alters n’a malheureusement toujours pas de date de sortie, mais il arrivera sur PC.