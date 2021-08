Frostpunk 2 est annoncé avec un premier trailer, le premier épisode est gratuit pour quelques jours

Lorsque 11 bit studios avait teasé un nouveau jeu avec en guise d’images de la neige et du sang, il n’a pas fallu beaucoup réfléchir pour penser qu’un nouveau Frostpunk était en chemin. On a aujourd’hui la confirmation que Frostpunk 2 existe bel et bien, et ce avec un premier trailer qui pose le ton de ce nouvel opus.

Une suite plus ambitieuse

Cette suite reprendra donc le concept du premier opus en nous mettant aux commandes d’une ville qu’il faut faire évoluer, mais surtout alimenter en ressources.

Il faudra maintenant partir à la conquête du pétrole après le charbon, histoire de garantir la survie de l’humanité. Là encore, ce sera à vous de choisir ce qui est le mieux pour la ville et les habitants, avec encore plus de libertés dans les choix et une société qui n’aime guère le changement.

Jakub Stokalski, co-directeur de Frostpunk 2, déclare que cette suite est bien plus ambitieuse que le premier épisode, tout en s’exprimant sur les changements apportés :

« Nous disposons des ressources et talents permettant de couvrir tous les aspects du jeu, de son envergure en passant par la qualité de sa production et de son interface. Notre ambition est de faire plus qu’une simple suite. Ce que nous voulons offrir aux joueurs, c’est une expérience qui va bien au-delà du Frostpunk original […] Frostpunk 2 s’appuie sur les conflits de son prédécesseur – la survie contre les valeurs humaines, la vie contre le gel arctique. Mais surtout, il ajoute une nouvelle couche qui est présente dans de nombreux aspects du jeu – que ce soit la politique, la société ou le progrès technologique – la lutte des humains avec leur propre nature. »

Histoire de fêter cette annonce ainsi que les 3 millions d’exemplaires vendus pour le premier épisode, Frostpunk est désormais disponible gratuitement sur Steam jusqu’au 16 août à 19h (il faudra ensuite l’acheter pour continuer à jouer). Un bon moyen de se préparer à la sortie de Frostpunk 2, qui arrivera un jour sur PC.