The Alters prend encore un peu de retard, le jeu de survie ne sortira pas durant ce premier trimestre

Toujours prévu pour cette année 2025

11 bit studios doit donc une nouvelle fois revoir ses plans et reporter The Alters à une date ultérieure. Si aucune date fixe n’avait été annoncée pour la sortie du jeu de survie où l’on contrôle de nombreux clones de notre protagoniste, le studio espérait malgré tout sortir le jeu durant le premier trimestre de cette année. Mais ça ne sera finalement pas le cas, l’équipe ayant aujourd’hui besoin d’encore un peu de temps pour peaufiner les derniers détails tout en implémentant de nouvelles améliorations.

Dans un communiqué très role-play sous les traits de l’entreprise fictive Ally Corp Communications, présente dans l’univers du jeu, le studio fait passer le message que The Alters sortira finalement plus tard en 2025 :

« Après une évaluation complète du projet Dolly [The Alters donc], nous avons le regret de vous informer que votre lancement prévu a été reporté au-delà du premier trimestre 2025, avec une fenêtre fixée à plus tard dans l’année […] Comme vous le savez, « presque prêt » ne fait pas partie du vocabulaire d’Ally Corp. Ce temps supplémentaire nous permettra de garantir que chaque aspect du projet Dolly fonctionne avec une efficacité maximale, conduisant à un résultat qui profite à la fois à l’organisation et, bien sûr, à vous-même. »

Et en jetant un œil au calendrier des semaines à venir, ce n’est peut-être pas plus mal, car The Alters évite une féroce concurrence. Pour rappel, le jeu est toujours prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.