The Invincible

The Invincible est un jeu d'aventure en vue à la première personne développé par Starward Industries et édité par 11 bit studios. Inspiré d'un roman emblématique de l'auteur de science-fiction et futurologue polonais Stanisław Lem paru dans les années 1960, ce titre invite les joueurs et les joueuses à suivre l'histoire de Yasna, une astro-biologiste hautement qualifiée et à l'esprit vif chargée de partir à la recherche de plusieurs membres de son équipage qui ont disparu pendant leur voyage scientifique sur la planète inexplorée Regis III.