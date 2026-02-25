007 First Light s’inspirera en partie des Batman Arkham et d’Uncharted pour ses séquences les plus explosives

Un peu de Nathan Drake et de Batou chez 007

Si 007 First Light a évoqué en vous le souvenir déjà nostalgique des jeux Uncharted, ce n’est sans doute pas pour rien. Dans une interview chez Game Informer (relayée par GameSpot), le directeur de gameplay Andreas Krogh reconnait que les jeux de Naughty Dog ont fortement inspiré les séquences très explosives du prochain jeu d’IO Interactive. Ce que tout le monde pouvait deviner au premier coup d’œil. Mais plus étonnant, ces séquences font également appel à une partie des jeux Batman Arkham, qui savaient eux aussi assurer le grand spectacle lorsqu’il est question de combats rapprochés :

« Quelles sont nos références ? Quels sont les autres jeux qui réussissent aussi bien, à la même échelle et avec la même envergure ? Évidemment, nous nous sommes inspirés de certains jeux pour le combat rapproché. On y retrouve l’influence des jeux Arkham. On y perçoit aussi des éléments de destructibilité de l’environnement, plus modernes, qui ne viennent pas forcément d’Arkham, mais de titres plus récents comme Uncharted. Notre système est plus complexe, car nous voulions l’explorer davantage. »

Ceci étant dit, le jeu ne vous forcera pas à tout le temps prendre le chemin le plus explosif, puisque la patte Hitman basée sur l’infiltration et le choix sera toujours présente :

« Nous voulons laisser le joueur choisir lui-même. Quel type de joueur êtes-vous ? Quel style de jeu préférez-vous ? Jouez comme vous le voulez. »

007 First Light sera disponible dès le 27 mai sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2.