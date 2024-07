Zenless Zone Zero est déjà un gros succès, 50 millions de téléchargements pour le free-to-play

Un cadeau à récupérer pour tous les Proxys

Il faut dire qu’avec plus de 40 millions de préinscriptions, on ne s’attendait pas vraiment à ce que Zenless Zone Zero fasse un flop dès son lancement. HoYoverse est malgré tout ravi de nous annoncer que son dernier titre cumule déjà 50 millions de téléchargements, et ce en à peine 48 heures seulement. Pour remettre cela en perspective, Honkai Star Rail a réussi à faire le double en une dizaine de mois. Si le bouche à oreille fonctionne, Zenless Zone Zero a tout à fait les moyens d’être encore plus rapide.

Zenless Zone Zero's Ridu City Entry Thank-You Gift | 50 Million Downloads Worldwide Dear Proxies:

Greetings! Since its release, Zenless Zone Zero has reached 50 million downloads globally. A city that once only existed in the hopes and dreams of the dev team has never been as… pic.twitter.com/BfAGCAIKJ7 — Zenless Zone Zero (@ZZZ_EN) July 6, 2024

Encore faut-il avoir les jambes pour tenir, et c’est bien tout l’enjeu de ces free-to-play. Même avec une mise à jour prévue toutes les six semaines, si le jeu ne parvient pas à conserver sa base active avec une boucle de gameplay engageant et des événements réguliers, le soufflé pourrait vite retomber.

En attendant de voir si ce Zenless Zone Zero pourra tenir sur la durée, HoYoverse offre à tout le monde 1 600 Polychromes, qui est la monnaie in-game qui permet d’invoquer de nouvelles armes et des personnages inédits. Vous avez jusqu’à la version 1.1 pour les récupérer dans votre boite mail en jeu.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.