Zenless Zone Zero est disponible, voici tous les codes cadeaux à entrer au lancement

Un gacha de plus pour vous occuper durant l’été

Zenless Zone Zero est aujourd’hui disponible en téléchargement sur PC, iOS, Android ainsi que sur PlayStation 5. Vous pouvez dès maintenant plonger au sein de la mégalopole de la Nouvelle-Eridu, une ville affectée par des failles étranges qui recèle des monstres féroces. Vous incarnez ici un ou une Proxy, sorte de guide au sein de ces failles pour des agents qui vont s’aventurer à l’intérieur pour y combattre les créatures du coin.

Une nouvelle aventure qui change des univers des précédents jeux HoYoverse, même si le modèle économique, lui, reste le même. On se retrouve devant un gacha classique, avec des personnages à invoquer via un système de loterie plus ou moins cruel selon les personnes. Pour fêter le lancement et s’assurer que tout le monde puisse avoir de bien commencer en jeu, le studio a mis en place plusieurs codes qui ne seront actifs que durant une période limitée.

Voici les codes cadeaux de lancement pour Zenless Zone Zero :

ZENLESSGIFT

ZZZFREE100

ZENLESSLAUNCH

ZZZTVCM

ZZZ2024

Ces codes donnent accès à des récompenses en jeu, mais ne sont valables que durant une très courte période.

Zenless Zone Zero est disponible sur PC, PS5, iOS et Android. N’hésitez pas à consulter notre guide complet pour en savoir plus.