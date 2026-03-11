Xbox : Rétrocompatibilité, préservation, Mode Xbox pour Windows, Microsoft « prépare la prochaine génération »

Rétrocompatibilité et réduction des barrières console/PC

Le Xbox Developer Summit de la GDC 2026 a été l’occasion de parler de plusieurs sujets concernant la marque de Microsoft. Outre sa console Project Helix, d’autres thèmes sont venus sur la table. La rétrocompatibilité, par exemple, reste la priorité de Xbox en confirmant son souhait de garder jouable le plus facilement possible et pour longtemps les quatre dernières générations de jeux.

De plus, l’équipe dédiée à la préservation de jeux, dont la mission a déjà été évoquée au moment de sa constitution il y a deux ans, continue son travail en se préparant au déploiement de « nouvelles manières de jouer à certains des jeux les plus cultes de notre passé ». Apparemment, des jeux comme Fuzion Frenzy et Panzer Dragoon Orta seraient concernés, parmi bien d’autres.

Mais le sujet le plus brûlant et le plus mis en avant depuis les dernières années par Xbox, c’est la volonté d’atténuer le plus possible la frontière entre PC et console, particulièrement en offrant aux développeurs et développeuses « une voie plus unifiée pour toucher le public le plus large possible tout en participant à réduire les coûts de développement ».

Un des symboles de cette volonté de fluidifier le switch console/PC se trouve dans la venue prochaine d’un Mode Xbox pour Windows 11. Grâce à ce mode, nous disposerons d’une interface Xbox en plein écran aussi bien pour les ordinateurs de bureau, les laptops ou encore la fameuse Xbox ROG Ally dont certaines fonctionnalités seront justement transposées sur ordi. Le « This is an Xbox » Xbox Play Anywhere va donc franchir une étape majeure supplémentaire.

Terminons par le fait que Xbox se félicite du retour des franchises emblématiques que sont Halo et Gears of War en se gardant bien, au moins pour le premier, de parler de l’ouverture du côté de PlayStation. Après, on ne peut pas leur enlever que ça sort de leur fourneau.