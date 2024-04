Xbox parle à nouveau de sa prochaine génération de consoles et s’engage pour la préservation des jeux

Même avec des plans très explicites qui ont fuité et qui ont été relayés par tout le presse, l’incertitude de voir Xbox se préparer à sortir une nouvelle console subsistent chez certain. Depuis le début d’année, malgré une stratégie qui fait questionner sur l’intérêt d’une telle chose pour le groupe, Xbox ne cesse de rappeler qu’il n’est pas prêt à abandonner le marché des consoles, et même qu’il promet une nouvelle machine impressionnante à venir. Le sujet est encore une fois revenu sur le tapis dans un mail de Sarah Bond envoyé à toutes ses équipes Xbox, qui a été intercepté par Windows Central.