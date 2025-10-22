Xbox Game Pass : The Outer Worlds 2, PowerWash Simulator 2… Voici les prochains ajouts de l’abonnement

La liste des jeux à venir dans le Xbox Game Pass

Pour cette nouvelle fournée du Xbox Game Pass, il y en aura encore pour tous les gouts, avec de l’aventure spatiale, de la gestion d’équipes de football, et du nettoyage en bonne et due forme.

Voici la liste des ajouts au Xbox Game Pass :

Malheureusement, l’arrivée de ces titres signifie également que d’autres vont partir, et ce dès le 31 octobre, à savoir :