Xbox Game Pass : The Outer Worlds 2, PowerWash Simulator 2… Voici les prochains ajouts de l’abonnement
Rédigé par Jordan
Le Xbox Game Pass continue de se mettre à jour dans l’espoir de faire oublier la récente hausse des tarifs. Et pour cette fin du mois d’octobre, on peut reconnaitre que l’abonnement se voit être enrichi de pas mal de jeux à ne pas manquer, aussi bien chez les Xbox Game Studios que chez les studios partenaires. Voici la liste des prochains ajouts.
La liste des jeux à venir dans le Xbox Game Pass
Pour cette nouvelle fournée du Xbox Game Pass, il y en aura encore pour tous les gouts, avec de l’aventure spatiale, de la gestion d’équipes de football, et du nettoyage en bonne et due forme.
Voici la liste des ajouts au Xbox Game Pass :
- Commandos: Origins (Cloud, Console et PC) – 22 octobre (Premium)
- Microsoft Flight Simulator 2024 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 22 octobre (Premium)
- PowerWash Simulator 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 23 octobre (Ultimate, PC)
- Bounty Star (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 23 octobre (Ultimate, PC)
- Super Fantasy Kingdom (Game Preview) (PC) – 24 octobre (Ultimate, PC)
- Halls of Torment (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 28 octobre (Ultimate, Premium, PC)
- The Outer Worlds 2 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 29 octobre (Ultimate, PC)
- 1000xResist (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 4 novembre (Ultimate, Premium, PC )
- Football Manager 26 (PC) – 4 novembre (Ultimate, PC)
- Football Manager 26 Console (Cloud, Console et PC) – 4 novembre (Ultimate, PC )
Malheureusement, l’arrivée de ces titres signifie également que d’autres vont partir, et ce dès le 31 octobre, à savoir :
- Jusant (Cloud, Console et PC)
- Metal Slug Tactics (Cloud, Console et PC)
- Return to Monkey Island (Cloud, Console et PC)
