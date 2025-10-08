Xbox Game Pass : Ninja Gaiden 4, Keeper, Pax Dei… Voici toutes les nouveautés à venir dans l’abonnement
Microsoft a beau avoir changé les modalités de son Xbox Game Pass, il poursuit ses habitudes en ajoutant de nouveaux jeux à son service. Le programme à venir a été dévoilé, et avec lui, plusieurs jeux déjà annoncés ainsi que quelques surprises pour les abonnés qui n’ont pas été refroidis par tous les changements tarifaires.
Les sorties à venir sur le Xbox Game Pass
Xbox dévoile le calendrier des sorties à venir sur le Xbox Game Pass durant ces premières semaines d’octobre, avec quelques très attendus comme Keeper, prochaine production de Double Fine, et Ninja Gaiden 4. On remarquera aussi quelques ajouts au service Premium, avec des jeux qui étaient auparavant accessibles uniquement via le palier Ultimate.
Voici la liste des nouveautés à venir au sein du Xbox Game Pass :
- Supermarket Simulator (Cloud, Console et PC) – 8 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Baldur’s Gate et Baldur’s Gate II: Enhanced Editions (PC) – 9 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- The Casting of Frank Stone (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 14 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Ball x Pit (Cloud, Console et PC) – 15 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- The Grinch: Christmas Adventures (Cloud, Console et PC) – 15 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Eternal Strands (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 15 octobre – Game Pass Premium
- He Is Coming (Game Preview) (PC) – 15 octobre – Game Pass Premium
- Ninja Gaiden 2 Black (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – le 15 octobre – Game Pass Premium
- Pax Dei (PC) – 16 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Keeper (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 17 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Evil West (Cloud, Console et PC) – 21 octobre – Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Ninja Gaiden 4 (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 21 octobre – Game Pass Ultimate, PC Game Pass
Derrière toutes ces arrivées, n’oublions pas de mentionner les titres sur le départ dès le 15 octobre, à savoir :
- Cocoon (Cloud, Console et PC)
- Core Keeper (Cloud, Console et PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed (Cloud, Console et PC)
