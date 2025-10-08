Xbox Game Pass : Ninja Gaiden 4, Keeper, Pax Dei… Voici toutes les nouveautés à venir dans l’abonnement

Les sorties à venir sur le Xbox Game Pass

Xbox dévoile le calendrier des sorties à venir sur le Xbox Game Pass durant ces premières semaines d’octobre, avec quelques très attendus comme Keeper, prochaine production de Double Fine, et Ninja Gaiden 4. On remarquera aussi quelques ajouts au service Premium, avec des jeux qui étaient auparavant accessibles uniquement via le palier Ultimate.

Voici la liste des nouveautés à venir au sein du Xbox Game Pass :

Derrière toutes ces arrivées, n’oublions pas de mentionner les titres sur le départ dès le 15 octobre, à savoir :