Xbox Game Pass : Hades, Visions of Mana, Endless Legend 2 et plein d’autres jeux arrivent dans le catalogue
Rédigé par Jordan
Il y a des périodes plus calmes que d’autres du côté du Xbox Game Pass. Mais cette fin septembre n’en fait pas partie. Durant les prochains jours, les abonnés auront beaucoup de choix à disposition avec un catalogue qui accueille en son sein de nombreux jeux très différents.
Les nouveautés du Xbox Game Pass
Des nouveautés, il y a en aura sur le Xvbox Game Pass durant ces deux prochaines semaines. On commence avec des retours dont celui du premier Hades, juste à temps pour la sortie de sa suite, puis des portages qui arrivent directement dans le service comme Frostpunk 2 pour son édition console. Et même le catalogue du Xbox Game Pass Core s’enrichit durant ce mois de septembre, chose assez rare pour être soulignée.
Voici les jeux qui arriveront prochainement au sein du Xbox Game Pass :
- RoadCraft (Cloud et Xbox Series X|S) – 16 septembre (Ultimate et Standard)
- Call of Duty: Modern Warfare III (Console) – 17 septembre (Standard)
- For the King II (Console) – 17 septembre (Standard)
- Overthrown (Game Preview) (Xbox Series X|S) – 17 septembre (Standard)
- Deep Rock Galactic: Survivor (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 17 septembre (Ultimate et PC)
- Frostpunk 2 (Cloud et Xbox Series X|S) – 18 septembre (Game Pass Ultimate)
- Wobbly Life (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 18 septembre (Ultimate, PC et Standard)
- Hades (Cloud, Console et PC) – 19 septembre (Ultimate, PC et Standard)
- Endless Legend 2 (Game Preview) (PC) – 22 septembre (Ultimate et PC)
- Peppa Pig: Aventures autour du monde (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 25 septembre (Ultimate, PC et Standard)
- Sworn (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 25 septembre (Ultimate et PC)
- Visions of Mana (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 25 septembre (Ultimate, PC et Standard)
- Lara Croft and the Guardian of Light (Cloud, Console et PC) – 30 septembre (Ultimate, PC et Standard)
- Cities: Skylines – Remastered – 1er octobre (Game Pass Core)
- Disney Dreamlight Valley – 1er octobre (Game Pass Core)
- Warhammer 40,000: Darktide – 1er octobre (Game Pass Core)
- Sopa – Tale of the Stolen Potato (Cloud, Console et PC) – 7 octobre (Ultimate et PC)
Quant aux jeux qui quittent le catalogue, ils sont peu nombreux, mais il faudra leur dire au revoir dès le 30 septembre prochain :
- Ninja Gaiden Sigma (Cloud, Console et PC)
- Ninja Gaiden Sigma 2 (Cloud, Console et PC)
- Ninja Gaiden 3 Razor’s Edge (Cloud, Console et PC)
- Terra Invicta (Game Preview) (PC)
