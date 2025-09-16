Xbox Game Pass : Hades, Visions of Mana, Endless Legend 2 et plein d’autres jeux arrivent dans le catalogue

Les nouveautés du Xbox Game Pass

Des nouveautés, il y a en aura sur le Xvbox Game Pass durant ces deux prochaines semaines. On commence avec des retours dont celui du premier Hades, juste à temps pour la sortie de sa suite, puis des portages qui arrivent directement dans le service comme Frostpunk 2 pour son édition console. Et même le catalogue du Xbox Game Pass Core s’enrichit durant ce mois de septembre, chose assez rare pour être soulignée.

Voici les jeux qui arriveront prochainement au sein du Xbox Game Pass :

Quant aux jeux qui quittent le catalogue, ils sont peu nombreux, mais il faudra leur dire au revoir dès le 30 septembre prochain :