Xbox Game Pass : Assassin’s Creed Mirage et Citizen Sleeper 2 mènent la nouvelle fournée de l’abonnement

La sélection Xbox Game Pass d’août

C’est un mois qui s’ouvre sans sortie Day One pour le Xbox Game Pass, mais n’imaginez pas vous ennuyer pour autant. On retrouve en tête de gondole le très bon Assassin’s Creed Mirage, un épisode se situant en marge de la saga principale. Il a su dépeindre un Bagdad immersif où le scope réduit de développement, pour se recentrer sur l’infiltration et l’assassinat, a joué en sa faveur.

Citizen Sleeper 2, suite de qualité du RPG narratif de Jump Over The Age, est également à noter. Une écriture riche, les superbes visuels de Guillaume Singelin et la bande-son du très talentueux Amos Roddy sauront conquérir les amateurs de récits sci-fi.

Voici les prochains jeux qui seront ajoutés au Game Pass :

D’autres titres quitteront le 15 août le service d’abonnement Xbox :