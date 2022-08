Wyrdsong, un nouveau RPG en monde ouvert développé par des anciens de Bethesda et de BioWare

L’Opening Night Live de la Gamescom 2022 a été riche en annonces, et surtout en nouvelles licences licences. Entre Where Winds Meet ou Atlas Fallen, on a pu découvrir pas mal de nouveaux univers. Celui de Wyrdsong s’est également laissé approcher, mais bien trop brièvement, avec un teaser de quelques secondes qui n’aide pas beaucoup à se faire un avis sur le jeu. Mais en regardant l’équipe qui se trouve derrière, on sent tout de suite qu’il faudra surveiller de très près le jeu.

La dream team du RPG occidental ?

Wyrdsong se présente comme un AAA orienté RPG, situé dans un monde ouvert et basé sur l’Unreal Engine 5. Rien qu’avec ça, on pourrait déjà avoir l’eau à la bouche.

Le jeu se déroulera au Moyen-Âge, avec une tournure un peu plus occulte et bien moins réaliste évidemment, le tout au Portugal. Un choix qui attise déjà la curiosité, et ce premier teaser énigmatique donne envie d’en voir plus, d’autant plus que l’équipe veut redéfinir le genre du RPG moderne, rien que ça.

Derrière ce projet, on retrouve Something Wicked Games, un tout nouveau studio composé de vétérans de l’industrie. C’est Jeff Gardiner qui est à sa tête, et qui a passé 15 ans chez Bethesda sur des jeux comme Fallout 3 et 4, ou encore Skyrim. Il est épaulé par Charles Stapels, qui a quant à lui oeuvré sur Fallout New Vegas et The Outer Worlds. Le reste de l’équipe est composé de talents en provenance de studios renommés, comme BioWare, de quoi montrer que le studio s’y connaît en matière de RPG.

On a bien entendu aucune date de sortie, ni même des plateformes pour ce Wyrdsong.