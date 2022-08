Accueil » Actualités » Everstone Studio et NetEase annoncent Where Winds Meet, un action-RPG prenant place durant la dynastie Song

Parmi les jeux que l’on peut ressortir facilement de l’Opening Night Live de la Gamescome 2022, Where Winds Meet fait incontestablement partie du lot. Et pour cause, le titre de Everstone Studio et du géant chinois NetEase trouve ses influences auprès de solides références.

L’ère des Dix Royaumes rencontre Ghost of Tsushima

Au croisement de Tenchu, d’Assassin’s Creed mais aussi et surtout de Ghost of Tsushima, les premières images au cours de l’annonce de Where Winds Meet laissent aisément transparaître quelques similitudes.

On lui souhaite en tout cas le même succès, et ce que l’on peut voir du gameplay semble prometteur. Mais précisons tout d’abord que cette aventure se déroule à la frontière de la fin de la dynastie chinoise des Dix Royaumes et du début de celle des Song du Nord.

Le jeu prend alors la forme d’un Action-RPG en monde ouvert, où les développeurs ont souhaité placer la liberté de jeu au cœur de leur travail.

C’est ainsi que l’on apprend que dans un contexte où règnent guerre et conflits, on choisit la voie qu’adoptera le héros, un jeune épéiste vagabond, ce qui se traduit en jeu par plusieurs aspects. Le premier correspond à une sorte de système de job.

Notre épéiste peut se spécialiser en tant que docteur, et ainsi guérir les gens dans le besoin, ou bien embrasser la voie du marchand et s’intéresser surtout au commerce et aux richesses, ou encore la jouer brigand et user de la magie pour voler ce qui l’intéresse.

De la même manière, il est possible de jouer en se tenant au code de la chevalerie, avec honneur, en défendant la veuve et l’orphelin, ou bien en faisant parler la vengeance et la brutalité quel qu’en soit le prix.

Cette liberté se répercute bien entendu manette en main, avec une palette de mouvements et de possibilités qui semblent larges. On distingue le héros capable de figer sur place un groupe d’ennemis via la magie, histoire d’échapper à un combat, mais on peut également le voir voltiger dans tous les sens avec ses armes ou son arc à d’autres moments de la vidéo. Il va de soi que l’on peut aussi opter pour une approche directe ou furtive selon les situations et les envies.

Ces possibilités sont permises par une grande mobilité basée sur la maîtrise des Arts Martiaux. Escalader des bâtiments, courir sur l’eau ou sur les murs se feront donc sans peine pour notre héros et devrait permettre un enchaînement des déplacements et des combos des plus satisfaisants, quelque soit le style pour lequel vous opterez.

Enfin, ce sentiment de liberté devrait se ressentir par la beauté et l’étendue des différents paysages que l’on sera en mesure d’arpenter. Traverser des forêts de bambou, observer des couchers de soleil en sillonnant de vastes plaines, ou bien profiter de la vue qu’offrent les montagnes et rivières, vous serez libre d’arpenter le Jianghu et d’en dénicher ses secrets.

Annoncé pour l’instant uniquement sur PC, Where Winds Meet a clairement marqué les esprits, et si des informations comme la date de sortie sont encore à définir, on sait au moins qu’une bêta est prévue pour cette année.