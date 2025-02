WWE 2K25 fait le tour de ses modes de jeu et de ses nouveautés dans une vidéo de gameplay

L’épisode le plus complet ?

Après avoir parlé des différentes éditions du jeu, 2K est maintenant plus enclin à nous présenter quelques images de gameplay, qui mettent en valeur une partie du large, très large roster de ce WWE 2K25. On peut voir tout ce beau monde se mettre sur la tronche dans de nouveaux environnements de combat, que ce soit sur le ring ou en dehors, avec de types de matchs supplémentaires à découvrir.

La vidéo fait également le tour des différents modes de jeu proposés dans cet opus, de MyGM Online à MyFACTION World Tour tout en illustrant le mode 2K Showcase : The Bloodline’s Dynasty, qui se concentre sur toute l’histoire autour de Roman Reigns et compagnie. On y voit également un bout du mode The Island, qui nous proposera de nous balader dans une zone ouverte pour remplir différents défis, mais seulement à condition d’être sur PS5 et Xbox Series.

WWE 2K25 sera disponible dès le 14 mars prochain sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series, et dès le 7 mars pour celles et ceux qui précommanderont les éditions Deadman et Bloodline.