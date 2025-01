WWE 2K25 est annoncé juste après la fermeture des serveurs de WWE 2K23

Le vrai match débutera le 28 janvier

On pourra arguer sur le fait que cette annonce avait pour but de masquer quelque peu la fermeture des serveurs de l’épisode 2023, puisque 2K et Visuals Concepts se sont ici contentés du minimum syndical. Peu d’informations ont été dévoilées à propos de WWE 2K25 si ce n’est qu’il existe bel et bien et qu’il sortira sans doute dans les prochains mois.

On connaît en revanche déjà ses plateformes. Sans surprise, il n’est pas question de mettre de côté l’ancienne génération de consoles puisque WWE 2K25 sera disponible sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.

Quelques images ont été diffusées dans la foulée avec quelques icones du moment dont Cody Rhodes, tandis que l’éditeur et le studio nous donnent rendez-vous pour le 28 janvier prochain afin d’en savoir davantage. Sans doute pour révéler les jaquettes et les nouveautés de cet épisode, avant une première vidéo de gameplay.