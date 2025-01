Roman Reigns et l’Undertaker prennent la pose sur les jaquettes de WWE 2K25

Cette année, Roman Reigns est au centre de l’attention

Pour célébrer comme il se doit ce nouvel épisode, 2K a choisi de mettre en avant Roman Reigns sur la jaquette de l’édition principale du jeu. Un star bien connue mais qui ne l’est peut-être pas autant que le mythique Undertaker, qui est à l’affiche de la Deadman Edition. Pour la dernière édition, nommée Bloodlines, Roman Reigns sera à nouveau présent mais aux côtés de Jey Uso, Jimmy Uso, Paul Heyman, Sami Zayn, Jacob Fatu, Tama Tonga, et Tonga Loa.

Dans WWE 2K25, 2K nous promet le plus grand casting de tous les temps avec plus de 300 personnalités jouables allant de John Cena à CM Punk en passant par Trish Stratus et Steve Austin. Le 2K Showcase mettre cette fois-ci en avant la storyline entre Roman Reigns et la famille Famille Anoa’i, tandis qu’un mode « The Island » permettra d’explorer des lieux construits autour de la WWE tout en remplissant des quêtes et en participant à des matchs et à des tournois pour gagner l’approbation de Reigns.

Cet épisode introduira également le retour de certains types de match comme les matchs Underground ou les « Chain Wrestling ». Les limitations concernant les matchs mixtes sauteront, vous rendant un peu plus libres sur cet aspect.

Toutes les éditions de WWE 2K25

2K a fait le point sur tout le contenu des éditions de WWE 2K25, qui sont donc au nombre de trois. Voici ce que l’on retrouvera dans chacune d’elles :

Edition Standard (79,99 €)

Le jeu de base cross-gen

Le bonus de précommande Wyatt Sicks Pack avec 5 personnages en plus : Uncle Howdy, Dexter Lumis, Nikki Cross, Joe Gacy,et Erick Rowan + 2 objets cosmétiques (seulement sur PS5 et Xbox Series)

Notez aussi que si vous précommandez l’édition standard du jeu en version numérique (ou n’importe quelle autre), vous obtiendrez l’édition cross-gen de WWE 2K24.

Deadman Edition (99,99 €)

Le jeu de base cross-gen

Le bonus de précommande

Le pack bonus contenant des objets liés à l’Undertaker avec des cartes et des cosmétiques

Le Season Pass

15 000 VC

Bloodline Edition (129,99 €)

Le jeu de base cross-gen

Le bonus de précommande

Le pack bonus contenant des objets liés à l’Undertaker avec des cartes et des cosmétiques

Le Season Pass

15 000 VC

Pack bonus Édition The Bloodline (cartes gimmick Ma FACTION Mattel Elite Collection Meilleurs Hits Roman Reigns, Mattel Elite Série 114 Jey Uso)

Pack WrestleMania 41 (disponible cet été) avec une arène et des cartes gimmick

Pack The Rock NoD avec une carte gimmick Ma FACTION The Rock

WWE 2K25 sera disponible sur PC (via Steam), PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series dès le 14 mars (mais le 7 mars pour les éditions Deadman et Bloodlines).