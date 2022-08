Wreckreation : Découvrez le jeu de courses de THQ Nordic façon Burnout et Trackmania

La conférence de THQ Nordic de cet été a réservé quelques belles surprises en plus des jeux que l’on connaissait déjà chez l’éditeur. Parmi les nouveautés annoncées, on retiendra Wreckreation, un nouveau jeu de courses au nom bien difficile à prononcer et à écrire pour nous autres francophones. Le jeu a été présenté avec un trailer pour le moins loufoque, et de notre côté, nous avons pu assister à une démonstration de gameplay pour mieux comprendre de quoi il s’agit.

Créez les circuits les plus fous

Wreckreation est développé par Three Fields Entertainment, un petit studio à qui l’on doit Dangerous Driving, qui a visiblement servi de base pour ce nouveau titre. On est ici en présence d’un jeu de courses façon Burnout, avec les fameux takedowns et l’envie de voir nos concurrents s’écraser contre les rambardes sur la route.

Mais puisque cela ne suffisait pas pour que Wreckreation soit considéré comme un jeu assez original, le studio a décidé de faire du jeu un vrai bac à sable, dans la mesure où l’on sera amené à voyager dans un grand monde ouvert de 400 kilomètres carrés, dans lequel on pourra créer nos propres circuits.

Et vous pourrez visiblement vous lâcher sur la construction de ces derniers, avec des tracés que Trackmania n’aurait pas renié. Libre à vous de créer des circuits aériens et de faire des parcours complétement fous. Et bien entendu, tout cela sera encore plus agréable entre amis, le tout sur votre playlist préféré avec l’intégration de Spotify Premium.

On a pas encore de date de sortie pour Wreckreation, mais il arrivera sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series.