Worms Rumble annoncé sur Nintendo Switch pour le 23 juin avec une nouvelle carte

Les Nintendo Direct sont souvent l’occasion d’annoncer moult portages entre deux grosses annonces. Cette édition pour l’E3 2021 n’y échappe pas et Worms Rumble figure parmi les prochains jeux à venir sur Switch. Sorti en décembre dernier sur PC et les consoles PlayStation, le battle royale arrivera sur la machine de Nintendo plus tard ce mois-ci.

Avec une tenue supplémentaire

Un portage, ni plus ni moins. Worms Rumble fera donc son entrée sur la Switch le 23 juin et sera disponible uniquement sur l’eShop. Cette version numérique peut être précommandée dès aujourd’hui, avec une promotion de -25% si vous le prenez avant sa sortie. Petit bonus, la mouture Nintendo profite d’une tenue Ourson Patchwork exclusive.

Pour rappel, Worms Rumble reprend les poncifs de la licence à travers un jeu de combat en arène jusqu’à 32 joueurs. Une composante battle royale est de la partie, et notez l’arrivée d’une nouvelle carte le jour de sa sortie sur Switch, Epreuve de la Base Spatiale, qui sera aussi déployée sur les autres plateformes.