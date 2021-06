E3 2021 : Voici le résumé du Nintendo Direct, avec toutes les annonces

On ne peut pas dire que cet E3 ait été particulièrement réjouissant, et beaucoup comptaient sur Nintendo et le Nintendo Direct pour relever le niveau de cet année. Mais entre les leaks et les difficultés du constructeur à surmonter les pandémies, il fallait s’attendre à ce que la présentation fasse moins rêver que d’habitude. Voici le résumé complet de toutes les annonces du Nintendo Direct de cet E3 2021.

Du Smash, des dates et des portages

Cette présentation de 40 minutes a logiquement commencé avec la présentation d’un nouveau personnage pour Super Smash Bros Ultimate. Les rumeurs allaient bon train autour de la présence de Master Chief (comme à chaque fois), mais c’est finalement Kazuya de Tekken qui a été retenu pour intégrer le roster, balançant les uns après les autres les personnages de Smash, même ce pauvre Kirby.

On a donc pu voir le moveset du personnage qui est évidemment calqué à celui qu’il possède dans Tekken, avec sa faculté de se transformer en démo. Le personnage aura droit à une présentation un peu plus détaillée le 28 juin prochain dans un stream dédié.

Nintendo a ensuite montré que plusieurs portages allaient arriver sur la console, afin de remplir un peu plus son catalogue d’éditeur tiers. On notera donc l’arrivée de Life is Strange: True Colors sur Switch dès le 10 septembre, en même temps que les autres versions, tandis que Life is Strange: Remastered Collection est prévu pour la fin d’année.

Plus surprenant, on a appris que Marvel’s Guardians of the Galaxy allait lui aussi arriver le 26 octobre sur Switch, mais avec un twist. Le jeu sera uniquement disponible dans sa version cloud, ce qui semble logique.

Le très joli Astria Ascending s’est offert un détour durant le Nintendo Direct pour rapidement présenter sa date de sortie, fixée au 30 septembre, tandis que Worms Rumble arrivera prochainement sur Switch, le 23 juin.

Two Point Campus a fait une énième apparition lors de cet E3 pour confirmer sa version Switch, alors que Super Monkey Ball: Banana Mania a confirmé les récents leaks. Il s’agira d’une compilation regroupant les deux premiers épisodes remasterisés, qui arrivera le 5 octobre.

Surprise, un nouveau Mario Party a été confirmé dans la foulée. Enfin, nouveau, pas vraiment. Mario Party Superstars regroupera en réalité plus de 100 mini-jeux issus des anciens épisodes, notamment de la Nintendo 64. Plusieurs plateaux seront donc disponibles, et le titre sortira le 29 octobre prochain.

Des retours étonnants

Samus a ensuite effectué son retour, mais pas forcément de la manière qui était attendue. Pas de Metroid Prime 4 donc même si le jeu suit bien son développement, mais Metroid Dread a été annoncé. Il s’agira d’un épisode 2D qui se déroulera après les événements de Metroid Fusion et qui sortira le 8 octobre prochain.

Un amiibo estampillé Metroid avec Samus et la créature robotique que l’on voit dans le trailer sortira le même jour, tandis qu’une édition limitée sera disponible pour le jeu.

On a ensuite eu droit à un tunnel de jeux déjà vus comme Just Dance 2022, le jeu de course arcade Cruis’n Blast pour cet automne, mais on s’étonnera plus de voir Dragon Ball Z: Kakarot enfin débarquer sur la console de Nintendo. Le titre arrivera dans sa version complète avec les deux premiers DLC dès le 24 septembre prochain.

Venait ensuite le segment attendu sur Mario Golf: Super Rush, qui était forcément présent à une semaine de sa sortie. On passera aussi rapidement sur Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, qui était très présent dans cet E3.

Plus surprenant, on a assisté au retour de WarioWare, avec WarioWare Get It Together qui comportera de très nombreux mini-jeux, et qui permettra de jouer à deux en coopération. Le titre sera disponible dès le 10 septembre prochain.

Comme on le savait déjà grâce à un leak, Shin Megami Tensei V a eu droit à une grosse présence lors de ce Nintendo Direct, avec un tout nouveau trailer ainsi que du gameplay.

On découvre donc à quoi ressemblera cette nouvelle aventure, avec le look complet de notre protagoniste après sa fusion avec un démon. Pour le reste, on reste dans les habitudes de la saga avec des combats au tour par tour qui nécessitent de jouer avec les faiblesses ennemis, tout en négociant avec les démons pour les recruter. Bonne nouvelle, on a également eu droit à une date de sortie, et ce sera pour le 12 novembre prochain. Les précommandes démarreront prochainement.

Danganronpa Decadence est ensuite venu célébrer les dix ans de la série avec une compilation regroupant les trois premiers épisodes de la saga avec en plus Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, un jeu de plateau qui est désormais en standalone. Le tout sortira plus tard dans l’année, aussi bien séparément qu’en bundle.

Fatal Frame: Maiden of Black Water (Project Zero) est venu nous donner quelques frissons et nous confirme donc que le jeu Wii U sera bientôt disponible sur Switch, mais aussi sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. Doom Eternal nous précise quant à lui que son premier DLC arrive enfin sur Switch aujourd’hui, tandis que Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 nous a reconfirmé sa sortie sur Switch pour le 25 juin.

Dans la série des portages que l’on attendait pas de voir ici, Strange Brigade s’est offert une sortie sur Switch immédiate. On a ensuite eu droit au retour de Mario + The Lapins Crétins, mais malheureusement sans images supplémentaires.

Parmi les surprises de ce Nintendo Direct, on notera l’annonce de Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, qui va offrir une nouvelle vie aux premiers jeux de la licence. Cette compilation sortira le 3 décembre prochain.

Le point Zelda

Le dernier segment de ce direct concernait naturellement la série The Legend of Zelda. Le DLC de Hyrule Warriors est donc venu nous présenter une vidéo tout en précisant qu’il arriverait le 18 juin, alors que le deuxième DLC sera disponible en novembre. The Legend of Zelda: Skyward Sword est rapidement apparu, mais sans annoncer quelque chose de nouveau.

Mais histoire de fêter les 35 ans de la saga, Nintendo a annoncé la mise en production d’une Game & Watch The Legend of Zelda, qui contient trois jeux de la licence, à savoir : Zelda I, Zelda II, et Zelda: A Link’s Awakening dans sa version Game Boy. On notera aussi une version du jeu Vermin avec Link en tant que personnage jouable. Les précommandes vont bientôt démarrer, et la console sortira le 12 novembre.

Et afin de ne pas faire la même erreur que lors du précédent Nintendo Direct, Nintendo a enfin dévoilé un premier vrai trailer de gameplay pour The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2 (on attend toujours son titre officiel). Cette toute nouvelle vidéo nous permet de voir Hyrule complétement transformée avec Link qui tombe du ciel, et qui va visiblement voyager à travers plusieurs îles célestes.

Malheureusement, cette suite n’arrivera pas cette année puisque le trailer s’est achevé sur un « 2022 », et on imagine que cela n’est pas forcément gravé dans le marbre.

Voilà tout ce que l’on a pu voir durant ce Nintendo Direct, qui contenait des jeux sympathiques mais qui a eu du mal à nous surprendre. On retiendra évidemment le retour de The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2, le WarioWare et le nouveau Metroid 2D, mais on s’attendait peut-être à plus.