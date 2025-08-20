World of Tanks: Heat : Wargaming dévoile son nouveau shooter tactique free-to-play

Sortie prévue sur PC, PS5 et Xbox Series

« Héritant de l’ADN de World of Tanks », tout en cherchant à proposer une expérience différente au public et aux fans de la franchise, ce titre nous invitera à livrer des batailles dynamiques et explosives en 10v10 à une époque alternative post-Seconde Guerre mondiale.

Concrètement, sous les traits d’agents d’élite dotés de compétences uniques, nous prendrons le contrôle de chars, tous inspirés de modèles originaux, afin de disputer la victoire dans trois modes de jeu classiques mais revisités pour l’occasion : Conquête, Domination et Elimination Confirmée. Bien entendu, chaque véhicule de guerre possèdera ses propres caractéristiques et pourra être amélioré et personnalisé au fur et à mesure de nos parties (armes avancées, modules de blindage, etc.)

Autre information intéressante à retenir, cet opus tournera sous un moteur propriétaire flambant neuf, promettant de nous offrir un rendu visuel plus « saisissant », des animations plus détaillées, et des environnements plus « immersifs » qu’auparavant. Côté modèle économique, des microtransactions seront présentes et nous permettront d’obtenir des éléments cosmétiques, d’utiliser des boosts d’XP, ainsi que de débloquer l’accès à divers Battle Pass.

World of Tanks: Heat arrivera à une date encore indéterminée sur PC, via Steam et le Game Center officiel de Wargaming, PlayStation 5 et Xbox Series. Etant donné qu’un lancement simultané est prévu, notez que le titre supportera le cross-play et le cross-save entre et sur toutes les plateformes citées précédemment.