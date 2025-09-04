On a testé World of Tanks: HEAT – Un mélange intéressant entre World of Tanks et un héro shooter

Des tanks à forte personnalité

World of Tanks: HEAT est un mélange entre le feeling de World of Tanks et un hero shooter. Il propose des affrontements à dix contre dix sur des cartes de taille moyenne. Les modes de jeu sont assez classiques et on devrait disposer à la sortie de modes comme la Domination, la Conquête, l’Elimination Confirmée ou encore le traditionnel mode Attaque/Defense que l’on trouve dans tous les hero shooter.

S’il s’agit toujours de tanks que nous allons contrôler, le véhicule est en réalité indissociable de son pilote. Divisés en trois catégories (défenseurs, assaut et scout), chacune ayant un rôle précis, les pilotes/chars disposent également de compétences actives et passives qui leur sont propres.

Il est encore trop tôt pour le vérifier, mais les membres de l’équipe de développement nous ont affirmés qu’un soin est apporté afin de rendre l’ensemble du casting équilibré. De ce que l’on a vu et testé, nous n’avons pas eu l’impression d’être trop puissant, mais il faudra le confirmer ou non en conditions réelles contre d’autres joueurs.

Et puisque l’on parle d’impressions, on doit avouer avoir pris un plaisir quasi instantané manette en main (précisons tout de même ne pas du tout être un joueur de World of Tanks). Les commandes du tank répondent bien et nous l’avons trouvé très maniable. Évidemment, dans un souci de dynamisme inhérent au genre, la vitesse des engins de guerre est grandement augmentée et on se demande même s’il n’est pas possible de drifter (comme c’est mis en scène dans le trailer).

Concernant les tirs et les affrontements, Wargaming utilise ce qu’il maîtrise et reprend donc le même fonctionnement que World of Tanks. Ainsi, lorsque l’on vise un adversaire, un réticule est visible sur son blindage. Selon la zone d’impact et l’angle de tir, ce réticule change de couleur, indiquant les chances de pénétration et en conséquence de dégâts.

De cette façon, tenter de tirer sur l’avant d’un char ennemi sera bien moins efficace que de s’attaquer à son flanc ou l’arrière. Il en va de même pour nous, ce qui oblige également à veiller à ne pas trop s’exposer ou de bénéficier d’un soutien allié par exemple. Notez qu’il est par ailleurs possible de viser des pièces spécifiques des tanks ennemis comme la réserve de munitions ou de carburant pour infliger des dégâts bonus. Il faudra cependant se montrer précis et connaître un minimum la structure du véhicule.

Visuellement, nous avons trouvé le jeu vraiment très joli avec un souci du détail notable sur les tanks et leurs animations. Au niveau de leurs apparences, qu’il s’agisse des chars ou des pilotes, nous n’avons rien vu de « trop » farfelu. L’équipe de développement nous a précisé qu’une majorité des véhicules seront basés sur des modèles ou prototypes existants même si quelques libertés pourront être prises par moment.

Nous sommes sortis plutôt enthousiastes de notre session. Le gameplay est plaisant et les héros semblent variés aussi bien visuellement que concernant leurs compétences. Il faudra cependant confirmer cette bonne impression dans des conditions réelles contre d’autres joueurs et non des ordinateurs. Le modèle économique, bien qu’annoncé free-to-play et non pay-to-win est également un point qui aura une grande importance sur le succès et la longévité du jeu sur la durée. Il faudra cependant se montrer patient puisqu’aucune date de sortie précise n’a encore été indiquée.