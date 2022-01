Windjammers 2 s’offre un documentaire sur sa création avec les équipes de Dotemu

L’un des phénomènes du jeu arcade s’apprête à recevoir un nouvel opus, plus de 20 ans après sa sortie. Windjammers 2 va enfin débarquer dans nos salon d’ici deux petites semaines, et histoire de célébrer cet événements, les équipes de Dotemu qui travaillent sur le jeu ont publié un documentaire, qui nous en apprend un peu plus sur les coulisses du développement.

Les coulisses de la suite d’une légende

Studio français oblige, on a droit à un documentaire avec quelques frenchies à l’écran, et pas de panique si un peu d’anglais vient s’inviter au programme, des sous-titres français sont aussi présents.

Dotemu revient alors sur sa relation avec les ayant-droits de la licence, sur le choix de Windjammers pour produire un nouveau jeu, sur les challenges qui se sont imposés dans cette suite… Bref, une demi-heure très intéressante qui nous permet de jet un oeil aux coulisses pour mieux voir et comprendre le travail des artistes.

Windjammers 2 sera disponible le 20 janvier prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Il intègrera également le Game Pass dès le jour de son lancement.