Sorti en 1994 sur les bornes d’arcade et les consoles Neo-Geo, Windjammers était l’un des classiques de nos soirées canapé il y plus de 20 ans. En 2017, Dotemu a décidé de donner une seconde jeunesse, en proposant une version remise au goût du jour sortie sur nos consoles actuelles. Mais l’éditeur français nous avait surtout annoncé une suite, simplement intitulée Windjammers 2, qui est enfin prête à sortir.

Janvier sous le signe du frisbee

Dotemu apportera un peu de soleil et de compétition en début d’année puisque Windjammers 2 est désormais logé au 20 janvier 2022. On commençait à se demander s’il allait sortir un jour puisque le projet est dans les cartons depuis 207, avant d’être régulièrement repoussé. Cette fois-ci, c’est la bonne et les développeurs nous montrent un peu plus de gameplay dans cette vidéo.

La nouvelle bande-annonce qui accompagne la date de sortie nous présente les dix personnages qui seront jouables. Certains sont déjà connus, comme Hiromi Mita ou encore Loris Biaggi, et d’autres seront exclusifs à cette suite, avec Sophie de Lys, Max Hurricane, Jao Raposa et Sammy Ho. On a également un aperçu de la dizaine d’arènes qui seront disponibles au lancement.

Windjammers 2 sera disponible le 20 janvier prochain sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et Google Stadia. Il intègrera également le Game Pass dès le jour de son lancement et sera jouable via la rétrocompatibilité sur nouvelle génération.