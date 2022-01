Windjammers 2 célèbre son lancement avec une bande-annonce d’animation

Pour fêter le lancement de Windjammers 2, Dotemu vient de publier la traditionnelle bande-annonce de lancement. L’éditeur français met néanmoins le paquet sur celle-ci en nous proposant une vidéo d’animation du plus bel effet, qui survole le casting des personnages avec une action effrénée et des scènes magnifiquement animées.

Le frisbee dans la peau

C’est donc aujourd’hui que sort Windjammers 2 sur consoles et PC, une suite à l’emblématique jeu d’arcade sorti dans les années 90 sur Neo-Geo. Avec ce second opus, les équipes de Dotemu veulent proposer une expérience dans la continuité de la licence, tout en modernisant certains aspects, notamment en incluant quelques nouveautés.

Au programme, ce sont dix personnages jouables qui sont présents au casting, avec quatre nouvelles têtes et six visages connus à savoir :

Sophie De Lys

Max Hurricane

Jao Raposa

Sammy Ho

Hiromi Mita

Klaus Wessel

Loris Biaggi

Steve Miller

Gary Scott

Jordi Costa

Jouable en solo, en local ou en multijoueur en ligne, le titre vous propose des parties endiablées de frisbee. L’objectif, c’est d’être plus agile et rapide que votre adversaire pour qu’il ne rattrape pas le disque-volant. Chaque personnage dispose de ses caractéristiques, tout comme les arènes toutes uniques.

Windjammers 2 sort ce 20 janvier 2022 en version numérique, et est disponible sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. La bonne nouvelle, c’est qu’il intègre directement le Game Pass. Pour en savoir plus, on vous propose un test complet.