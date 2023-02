Accueil » Actualités » Wild Hearts : Une cinématique impressionnante pour le jeu de chasse de Koei Tecmo et EA

Issu d’une collaboration entre Koei Tecmo et Electronic Arts, Wild Hearts compte bien tirer son épingle du jeu en proposant le gros jeu de chasse AAA de l’année. Plus que quelques jours avant de voir si le titre peut jouer dans la cour des grands et tâtonner le mastodonte Monster Hunter. En attendant, il nous propose une superbe cinématique en CGI qui présente son univers.

Princesse Kemononoké

Si vous avez manqué les nombreuses séquences de gameplay distillées récemment et tout au long de l’année 2022, cette superbe cinématique en CGI peut faire office de bon résumé. Wild Hearts arrive bientôt et compte bien proposer une alternative convaincante aux Monster Hunter de Capcom qui bénéficie d’un monopole monstre sur le genre. Le soft est tout de même chapeauté par le studio Omega Force connu pour les différents jeux Dynasty Warriors, mais aussi pour la série de jeux de chasse, Toukiden. Grâce à cette expérience et au support d’EA, Koei Tecmo compte sur ce AAA pour s’engouffrer dans la brèche ouverte par Monster Hunter World.

D’après notre première approche avec le jeu en octobre dernier, il a en tout cas le potentiel pour y parvenir. Dans cette cinématique vous allez donc pouvoir admirer les différents monstres du jeu appelés Kemono. Ils prennent la forme d’animaux corrompus par la nature. En tant que chasseur du monde d’Azuma, vous allez devoir les chasser pour protéger les humains de la ville Minato. En plus des armes proposées, vous bénéficiez d’un pouvoir spécial qui vous permet d’utiliser une technologie ancienne, les Karakuri. Grâce à elle, vous allez pouvoir déployer des tas d’engins pour combattre les Kemono, mais aussi pour vous faciliter la vie entre les joutes.

Wild Hearts sortira le 17 février prochain sur PS5, Xbox Series et PC via Steam, EA App et Epic Games Store. Sachez également que le cross-play sera de la partie dès le lancement.