Déjà la fin pour Wild Hearts ? Electronic Arts s’apprêterait à arrêter le support autour du Monster Hunter-like

Dernier espoir, le TGS ?

Il est vrai que depuis son lancement, Wild Hearts ne fait plus vraiment parler de lui. Difficile d’exister sur la durée quand tant de nouveaux jeux volent constamment la vedette. On s’attendait à ce que le jeu propose un contenu un peu plus régulier, à l’image de la licence de Capcom dont il s’inspire clairement, mais les actualités autour du titre sont plutôt maigres, surtout depuis quelques semaines. Un modérateur du Discord officiel a donc pris la parole pour s’exprimer envers la communauté pour clarifier la situation :

« Ce que vous pensez être arrivé au jeu est malheureusement arrivé. Comme d’habitude chez EA, il semble qu’ils ne voulaient pas donner du temps au jeu pour qu’il s’installe et ils s’attendaient à ce qu’il soit très probablement le prochain MH. On dirait que cela ne s’est pas transformé en un gros succès de plusieurs millions de dollars, et qu’ils ne veulent pas lui donner l’amour nécessaire pour grandir. »

On prendra cette déclaration avec des pincettes, même si fait sens, surtout à la lumière de l’échec d’Immortal of Aveum et des licenciements qui ont suivi. Les éditeurs sont rarement patients avec les jeux services qui effectuent des départs timides, et le manque de nouveautés pour le jeu ces derniers mois semble être le signe que le suivi a considérablement ralenti. Tout espoir n’est pas perdu : la semaine prochaine, le Tokyo Game Show aura lieu. L’endroit idéal pour annoncer un peu de neuf pour le jeu, en croisant les doigts.

Wild Hearts est disponible sur PC (Steam, Epic Games Store et Origin), PlayStation 5 et Xbox Series.