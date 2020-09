Watch Dogs Legion détaille son système de recrutement et fait intervenir un ancien héros

Au lendemain de l’annonce de sa disponibilité au lancement de la Xbox Series X | S, Watch Dogs Legion profite de la seconde édition de l’Ubisoft Forward pour annoncer une collaboration avec le rappeur britannique Stormzy, mais aussi et surtout, afin de détailler un peu plus en vidéo son système de recrutement, véritable cœur du gameplay de ce troisième opus, puis en concluant avec le retour d’un personnage connu de la licence.

Une multitude de profils à votre disposition

La libération de Londres ne se fera pas toute seule et la résistance demeure ouverte à tous les éléments susceptibles de la renforcer. Ainsi, en parcourant les rues londoniennes, il ne sera pas rare de tomber sur des individus aux capacités intéressantes.

Certains pourront être spécialisés dans l’évasion à bord d’un véhicule, en pouvant par exemple dégager la circulation ou empêcher des drones de nous suivre, d’autres seront experts du hacking avec des capacités propres telles qu’électrifier des ennemis ou opérer un piratage viral, affectant tous les appareils dans une certaine zone.

Nous pouvons noter également des profils un peu plus atypiques, mais tout autant utiles. En effet, les artistes de rue peuvent très bien utiliser leur peinture pour distraire ou neutraliser les ennemis, avec par exemple des bombes de peinture ou encore des fusils paintball.

Cela dit, et comme nous vous l’avions déjà indiqué, ces potentiels nouveaux membres de la résistance vous rejoindront que si vous leur rendez un petit service au préalable, prenant la forme d’une quête. Si vous êtes suffisamment attentifs, vous tomberez même sur des recrues légendaires aux capacités uniques comme cette cyber-apicultrice qui utilise donc des abeilles robots pour attaquer les ennemis.

Enfin, la vidéo nous rappelle que tous les profils ne collent pas à tous les types des missions, et la plupart des éléments, s’ils bénéficient tous de certaines qualités, ont également leurs défauts. Un tueur à gages avec des hoquets, nous sommes loin du charisme d’un Agent 47 mais surtout, hors de question de prendre part à des missions d’infiltration avec lui.

Concernant la collaboration avec Stormzy, celle-ci prendra notamment la forme d’une mission unique où on devra aider le rappeur à faire en sorte que la diffusion de son morceau « Rainfall » puisse se dérouler sans accroc dans le centre de Londres.

Un visage familier reprend du service

Après nous avoir parlé du recrutement, Ubisoft ne comptait pas nous laisser comme ça et détenait encore un petit bonus à faire part au public. Aiden Pearce, héros du premier opus, et dont la notoriété n’est pas spécialement au sommet vis-à-vis des joueurs de manière générale, reviendra donc dans Watch Dogs Legion dans le cadre d’un chapitre additionnel compris dans le Season Pass. Reste à savoir l’ampleur de cette extension, en espérant qu’elle dure plus qu’une petite heure.

Watch Dogs Legion débarquera le 29 octobre sur PlayStation 4, Xbox One, Stadia et PC via Epic Games Store et Uplay, le 10 novembre sur Xbox Series X | S, et à une date encore inconnue sur PlayStation 5.