Watch Dogs Legion sortira sur Xbox Series X | S le 10 novembre prochain

Comme pour Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft compte lancer Watch Dogs Legion en même temps que la sortie des consoles Xbox Series X | S. Du moins en ce qui concerne sa version « next-gen ».

Watch Dogs Legion sortira deux (voire trois) fois en deux mois.

Watch Dogs : Legion sera disponible sur les systèmes Xbox de prochaine génération le 10 novembre ! ⭐ Et dès le 29 octobre sur Xbox One, PlayStation 4, Stadia et PC.

L'édition pour Xbox One ou PS4 sera compatible avec les consoles next gen sans coût supplémentaire ! pic.twitter.com/IJfwYs8tfW — Watch Dogs FR (@Watch_DogsFR) September 9, 2020

Comme annoncé précédemment, Watch Dogs Legion sortira le 29 octobre prochain sur PS4, Xbox One, Stadia, et PC via Epic Games Store et Uplay. Avec la sortie officielle des Xbox Series X | S qui vient de tomber, on sait désormais que Watch Dogs Legion sortira également le même jour sur ces consoles, soit le 10 novembre prochain. Concernant la PS5, on attend toujours une réaction de Sony mais le titre devrait probablement sortir également au lancement de la nouvelle console PlayStation 5.

Pour ceux qui auront acheté le jeu avant cette date sur PS4 ou Xbox One, la comptabilité avec les nouvelles consoles sera gratuite.