Watch Dogs Legion : Une nouvelle vidéo de gameplay centrée sur le recrutement

Même s’il n’est pas venu nous voir durant l’Opening Night Live de la Gamescom, Watch Dogs Legion s’est rattrapé lors du segment Future Games Show pour nous transmettre à nouveau quelques images.

Le troisième épisode de la licence chère à Ubisoft revient nous parler de la résistance, à l’image du trailer diffusé lors du pre-show du Xbox Game Showcase le mois dernier, cette fois sous l’angle de la mécanique très importante de recrutement.

Des recrutements sous conditions

On le sait et Kent Hudson, game director du jeu, nous le rappelle : la force de Dedsec réside dans la pluralité de ses membres. Un parfait anonyme peut devenir un des nombreux rouages participant aux opérations menées par le groupe de résistants. Seulement voilà, il ne suffit pas de claquer des doigts pour qu’un individu rejoigne vos rangs. Souvent, il faudra leur rendre service et ainsi les convaincre de s’engager à vos côtés. C’est ainsi que les missions de recrutement se lancent.

Au vu des différents archétypes et capacités disponibles dans le jeu, vous avez tout intérêt à compter dans vos rangs un maximum de profils différents, vous fournissant ainsi de nombreuses cordes à votre arc tout au long de l’aventure. Alors à vous de mener à bien ces différentes missions de recrutement pour assurer la rébellion de ce Londres futuriste.

Watch Dogs Legion est toujours attendu pour le 29 octobre sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Stadia, puis plus tard sur PlayStation 5 et Xbox Series X.