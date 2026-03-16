Warner Bros Montréal subit une vague de licenciements dont l’ampleur est actuellement inconnue

Le début d’une redoutée longue liste

D’un côté, on célèbre la moisson d’Oscars remportés à l’édition 2026, de l’autre, on licencie au sein de la branche jeu vidéo. La temporalité n’est pas aussi immédiate, et les futurs dégâts humains ne devraient pas épargner la partie cinéma et télévision, mais tel est le symbole de ce que représente aujourd’hui Warner Bros. Discovery alors que son acquisition se profile.

On le rappelle, d’après les dires du PDG de Netflix, Ted Sarandos, l’œil jeté dans les comptes de Warner Bros. dans l’optique initiale de racheter la société a montré que 16 milliards de dollars de coupes étaient prévus dans les 18 prochains mois. Des coupes impliquant des licenciements à craindre en premier lieu du côté de Warner Bros. Games, et c’est Warner Bros. Montréal qui semble le premier studio touché.

C’est par des messages diffusés sur Linkedin par trois membres que l’odeur de fumée s’est fait sentir. On parle de Ceri Young, directrice narrative associée, Camille Olivier Paquette, level designer, et Nicolas Pereira-Poisson, producteur associé, tous ayant travaillé au moins six ans chez Warner Bros. Montréal. Tous les posts ont été publiés le 13 mars, sous-entendant d’éventuelles évictions supplémentaires.

Le studio québécois n’a décidément pas le droit au bonheur, après un Gotham Knights moyen, la claque de 99 licenciements fin 2024, ou encore le projet annulé de jeu Wonder Woman en collaboration avec Monolith. Difficile de savoir jusqu’où les coupes vont aller, mais comme toujours, nous adressons notre soutien aux personnes concernées.