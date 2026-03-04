Warner Bros pourrait effectuer jusqu’à 16 milliards de dollars de coupes budgétaires dans les prochains mois

L’année 2026 promet d’être difficile chez Warner Bros Games

C’est ce que tout le monde supposait déjà peu importe l’issue du rachat de Warner Bros. Discovery, mais Ted Sarandos, PDG de Netflix, nous le rappelle encore une fois avec des informations plus concrètes.

En parlant à Bloomberg du retrait de Netflix de la course au rachat de Warner Bros, le grand manitou du service de streaming a évoqué le fait qu’il a pu jeter un œil sur les coûts de cette entreprise, étant donné que Netflix et Warner Bros avaient conclu un deal il y a quelques semaines (avant que Paramount ne fasse dans la surenchère). Il a ainsi pu voir que ce qui coûtait le plus à Warner Bros, c’est évidemment son coût humain, et indique que des coupes à hauteur de 16 milliards de dollars devront être effectuées dans les 18 prochains mois :

« Nous étions dans les comptes de Warner Bros., et les principaux postes de dépenses concernent le personnel de production. Il y aura des coupes budgétaires de plus de 16 milliards de dollars. Ils annoncent à leurs prêteurs que cela se produira d’ici 18 mois environ. »

Si le secteur du cinéma et de la télévision est bien entendu dans le viseur de ces coupes, le secteur du jeu vidéo est aussi grandement en danger, peut-être plus. Même si JB Perrette, directeur de la section gaming du groupe, a annoncé un retour aux affaires sérieuses avec un line-up plus fort dès 2027-2028, David Ellison ne voudra peut-être pas attendre jusqu’ici pour faire des économies. Et puisque Warner Bros Games est en crise, cette division est toute désignée pour des coupes budgétaires.