Le conseil d’administration de Warner Bros rejette l’OPA hostile de Skydance, toujours dans l’idée d’aller chez Netflix

Le décision finale est maintenant entre les mains des actionnaires

Le conseil d’administration et Netflix semblent aujourd’hui travailler main dans la main pour que ce rachat soit acté, même si de nombreuses embûches sont encore attendues sur le chemin. Paramount/Skydance est aujourd’hui la plus grosse épine dans le pied du duo, étant donné l’OPA hostile qui a été lancée. L’offre a cependant été refusée dans un premier temps par les grands patrons de Warner Bros, et tout récemment, un amendement concernant cette décision a lui aussi été balayé. Autrement dit, l’offre de Paramount est définitivement refusée par le conseil, comme l’indique le président de ce dernier, Samuel A. Di Piazza Jr. :

« Le conseil d’administration a décidé à l’unanimité que la dernière offre de Paramount demeure inférieure à notre accord de fusion avec Netflix sur plusieurs points clés. L’offre de Paramount continue d’être insuffisante, notamment en raison de conditions telles qu’un niveau de financement par emprunt exorbitant qui engendre des risques pour la réalisation de l’opération et l’absence de protection pour nos actionnaires en cas d’échec. Notre accord avec Netflix offrira une valeur supérieure, une plus grande certitude et sera exempt des risques et des coûts importants que l’offre de Paramount imposerait à nos actionnaires. »

Mais cela ne veut pas dire pour autant que Netflix a le dernier mot ici. Si le conseil de Warner Bros Discovery peut tout à fait rejeter cette offre, c’est maintenant au tour de ses actionnaires de prendre une décision, et un retournement de situation n’est jamais à exclure dans de telles transactions. Pendant ce temps, l’incertitude autour de Warner Bros Games persiste, et 2026 risque d’être une année particulièrement difficile pour l’éditeur.