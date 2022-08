Votre chronique « pourquoi on aimerait un retour de » s’offre une saison 2

Si vous êtes lecteur régulier de ActuGaming, alors vous avez peut-être vu passer notre chronique bimensuelle : Pourquoi on aimerait un retour de « … » ?. Un format que l’on vous présentait il y a un an de cela, porté jusque là par deux rédacteurs, et qui a bien évolué depuis ses premiers numéros. Après une pause bien méritée de deux mois, celle-ci va revenir vous parler de licences parfois méconnues, parfois célèbres, mais dont le point commun reste qu’elles mériteraient un retour sur consoles actuelles ou PC. Mais avant cela, faisons un peu le point sur l’année qui vient de s’écouler.

Pourquoi on aimerait un retour de « … », d’où ça sort ?

Il y a quelques années, vous pouviez trouver sur le site une chronique dédiée à la présentation de jeux rétros, nommée Rétroflash. Celle-ci s’est éteinte un peu vite, la faute au manque de temps de chacun peut-être. Mais nous étions deux rédacteurs passionnés par le old school, et pas seulement d’ailleurs, convaincus qu’un retour de celui-ci dans nos colonnes ne pourrait qu’être une bonne idée… Et surtout désireux d’écrire sur des licences qui nous ont marquées, certaines qui ont fait notre enfance, d’autres que l’on a découvert sur le tard.

L’idée s’est imposée d’elle même puisque, effectivement, on aimerait un retour de nombre de licences éteintes. Et on vous en a présenté un petit paquet au cours de l’année scolaire précédente.. Golden Sun, Tenchu, en passant par Parasite Eve et Asura’s Wrath. Dans certains cas, on a même eu l’impression de prédire l’avenir. C’est notamment le cas avec notre chronique sur Alan Wake. Quelques semaines plus tard, une suite était annoncée par Remedy. Nous ne sommes pas passés loin de devoir jeter notre travail à la poubelle. Dans d’autres cas néanmoins, nous avons carrément dû balancer nos projets.

Ça a commencé avec Dead Space qui, à l’instant où l’écriture de la chronique a débuté, annonça son remake. Une excellente nouvelle, à n’en point douter, bien que l’envie d’écrire sur cette licence demeure… Puis ce fut au tour de Ninja Gaiden (quoique pas de nouvel épisode à proprement parler), de Prince of Persia, de Resident Evil 4, Max Payne, Final Fantasy VII : Crisis Core… Autant de licences qui sont revenues, ou vont connaître un retour prochainement. Bonne nouvelle, dans certains cas, déception dans d’autres, à vous de juger. En ce qui nous concerne, on est quand même moins emballés par le travail réalisé sur Les Sables du Temps que par ce que semble proposer Resident Evil 4 Remake…

Quel avenir pour cette chronique ?

L’an passé, nous avons bien pris notre pied à écrire sur toutes ces licences perdues, et on s’est parfois complètement laissé guidé par notre passion, notamment avec Mirror’s Edge ou Ratchet : Gladiator. La chronique a bien évolué depuis son premier numéro. Nous n’étions pas certains de la direction qu’il fallait prendre, et avons affiné ce format au fil du temps, jusqu’à obtenir une recette qui, de notre point de vue, fonctionne plutôt bien. N’hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires ce que vous souhaiteriez que l’on change, ou même quelles licences vous aimeriez que l’on traître à l’avenir. On ne peut vous promettre qu’on s’y penchera, mais cela peut nous aider à choisir nos sujets !

Cette année, on prend les mêmes et on recommence, mais en mieux. Pour commencer parce que l’on a pris deux gros mois de vacances pour avoir, notamment, le temps de plancher sur des licences beaucoup plus vastes, comme des RPG à la durée de vie gargantuesque. Des titres que, en temps normal, on prend notre temps pour faire. Trop longs pour être les sujets de chroniques que l’on écrit en parallèle de nos activités respectives, paraissant toutes les deux semaines. Cette année, donc, on va notamment parler de jeu de rôle, et on espère que ça va autant vous plaire à lire que ça nous a plu à écrire.

Ensuite, nous avons quelques idées de chroniques un peu différentes, de sujets plus taquins notamment. On ne vous en dit pas plus, notamment parce que la fiche de route de l’année n’est pas encore complètement écrite, et que l’on ne sait pas ce que l’avenir nous réserve. Nous écrivons selon l’envie, relançons des jeux que l’on a envie de relancer, histoire de souffler un peu entre deux tests par exemple, où l’on ne passe pas toujours un très bon moment (coucou The House of the Dead).

Enfin on espère que cette année, comme la précédente, vous serez nombreux à venir lire nos chroniques. Que vous participerez toujours autant sur les réseaux d’ActuGaming, et que vous n’hésiterez pas à venir commenter nos articles sur le site. En attendant, le premier numéro débarque dès dimanche prochain !