The House of the Dead: Remake

Sorti originellement en 1996 sur bornes d'arcade et en 1998 sur Saturn et PC, ce remake de House of the Dead est chapeauté par l'éditeur Forever Entertainment et le développeur MegaPixel Studio. Cette nouvelle version du rail-shooter embarque bien évidemment une refonte graphique ainsi qu'un gameplay modernisé. À l'instar de l'édition originale, le titre intègre un mode coopération à 2 joueurs ainsi que plusieurs fins possibles selon la performance du ou des joueurs.