Vivement critiqué lors de son annonce, le remaster de Deus Ex est repoussé indéfiniment

Les précommandes sont remboursées

Lorsque Deus Ex Remastered a été présenté au public, on a pu découvrir que le jeu de base avait eu droit à un sacré lifting avec des textures très différentes, censées rendre le jeu plus appréciable à l’œil du public moderne. Mais beaucoup de fans du jeu ont reproché à cette nouvelle version de dénaturer complètement le style visuel de Deus Ex, et la réponse du public envers ce remaster a été plus que franche et directe.

Sentant la catastrophe industrielle arriver au loin, Aspyr a donc pris la décision de reporter la sortie de Deus Ex Remastered, qui ne sortira donc plus le 5 février prochain. Toutes les précommandes du jeu sont ainsi remboursées :

« Merci à la communauté pour vos retours suite à l’annonce de Deus Ex Remastered. Nous avons pris en compte vos remarques et, afin de mieux répondre aux attentes des fans et d’offrir la meilleure expérience possible aux joueurs, la sortie de Deus Ex Remastered, initialement prévue le 5 février 2026, est reportée. Nous vous tiendrons informés des prochaines mises à jour. Toutes les précommandes seront intégralement remboursées. Merci encore pour votre patience et votre soutien. »

Pas de nouvelle date à l’horizon, ce qui veut dire que le chantier qui attend le studio doit être assez massif.