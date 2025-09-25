Deus Ex s’offre une seconde jeunesse avec un remaster, qui a été confié à Aspyr

Une refonte qui fera sans doute débat

Tous les six mois ou presque, Aspyr semble sortir un nouveau remaster. Que ce soit pour des jeux Star Wars ou encore Tomb Raider, le studio est partout sur ce marché, même si son expertise est souvent contestée à cause de remasters pas franchement exempte de défauts (sans doute parce qu’ils en enchaînent beaucoup trop à la fois).

C’est donc ce studio qui a été choisi pour assurer Deus Ex Remastered, une nouvelle version qui a été retravaillée avec de nouveaux visuels rendant le tout un peu plus lisse. On retrouve des textures plus nettes, un éclairage complètement revu et un système d’ombres qui devrait améliorer l’immersion.

On retrouve également des dialogues synchronisés et une meilleure maniabilité, ce qui était essentiel pour bien adapter ce monument sur console avec une manette. Aspyr dit ici s’être inspiré de Deus Ex: Human Revolution et Mankind Divided avec « des menus radiaux raffinés, une gestion intuitive des armes et une navigation épurée, le tout adapté aux manettes modernes ».

Ce Deus Ex Remastered sera disponible dès le 5 février 2026 sur PC via Steam, PS5, Xbox Series et Switch.