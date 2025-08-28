Une partie de l’équipe derrière le jeu Black Panther annulé rejoint Wizard of the Coast pour un jeu mystère

Un nouveau jeu Donjons et Dragons dans les tuyaux ?

Le site indique que ce sont 15 ex-membres de Cliffhanger Games qui font désormais partie d’une nouvelle équipe chez Wizards of the Coast. Celle-ci est menée par Michael de Plater, qui a aussi travaillé chez Monolith Productions en tant que réalisateur de L’Ombre du Mordor. Tout ce beau monde va maintenant travailler sur un nouveau jeu dont le processus de développement vient tout juste de démarrer, comme l’indique John Hight, président de Wizards of the Coast :

« Il [Michael de Plater] va commencer le développement conceptuel d’un projet vraiment cool et novateur – et je ne peux pas encore vous en parler. »

On ignore encore s’il s’agit d’une nouvelle licence ou non, mais avec Wizards of the Coast aux commandes, on peut imaginer que la licence Donjons et Dragons a des chances d’être concernées. Récemment, l’éditeur n’a pas caché son envie de développer davantage de jeux dans cet univers, motivé par les excellentes performances de Baldur’s Gate 3.

Height indique d’ailleurs que Wizards of the Coast veut accompagner cette nouvelle équipe de la même manière que celle de Giant Skull, qui développe justement un jeu Donjons et Dragons, même si l’équipe menée par Michael de Plater va directement travailler dans les locaux de Seattle de Wizards of the Coast.