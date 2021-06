Une Game & Watch: The Legend of Zelda annoncée pour le 12 novembre

Afin de marquer le 35e anniversaire de la série The Legend of Zelda, Nintendo a annoncé, au cours de son Direct dédié à l’E3, la Game & Watch: The Legend of Zelda, nouvelle venue dans la série des nouvelles Game & Watch de Nintendo.

Trois jeux Zelda dans la paume de la main

Annoncée juste avant la news Zelda la plus attendue de ce Nintendo Direct, cette nouvelle console Game & Watch comportera les jeux The Legend of Zelda, Zelda II: Adventure of Link et The Legend of Zelda: Link’s Awakening, mais aussi une version remaniée du mini-jeu Vermin, avec cette fois-ci Link en tant que personnage jouable. À l’instar de sa grande sœur à l’effigie de Mario, celle-ci proposera également une horloge et un minuteur, tous deux interactifs, à l’effigie de Zelda I et Zelda II respectivement.

La Game & Watch: The Legend of Zelda sera disponible le 12 novembre 2021 au prix devant avoisiner les 49 €.