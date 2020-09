Une Game & Watch Super Mario Bros annoncée pour le 13 novembre

Alors que les joueurs attendent impatiemment la date de sortie des nouvelles consoles, normalement prévues pour arriver durant la mi-novembre, Nintendo s’invite dans la bataille avec une nouvelle Game & Watch Super Mario Bros, annoncée dans la foulée des autres annonces du Nintendo Direct spécial Mario.

La nostalgie face à la next-gen

Si les nouvelles technologies ne vous intéressent pas, vous pourrez donc vous tourner vers cette Game & Watch Super Mario Bros, qui rend hommage à la toute première Game & Watch.

Cette mini-console portable embarquera Super Mario Bros., Super Mario Bros: The Lost Levels (Super Mario Bros. 2) ainsi qu’une version remaniée du jeu Ball où Mario apparaît. Bien entendu, l’écran sera ici en couleur et la croix directionnelle rendra les contrôles plus agréables.

Cette Game & Watch Super Mario Bros sera vendue dès le 13 novembre (soit probablement la même semaine que l’une des deux nouvelles consoles de Sony et Microsoft), pour un prix qui devrait avoisiner les 49 euros.