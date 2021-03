Undertale arrivera sur le Xbox Game Pass Console dès demain

L’actualité est bouillonnante du côté du Xbox Game Pass en ce moment. Entre l’arrivée des jeux Bethesda sur le service et l’intégration de Outriders à l’abonnement dès le jour de la sortie, il y a de quoi faire, et Microsoft avait encore quelques cartes à jouer puisque l’on apprend que Undertale va rejoindre le service dès demain.

Un nouvel ajout intriguant

Le titre désormais culte de Toby Fox arrivera donc dans le Xbox Game Pass Console dès demain, le 16 mars. Il sortira pour l’occasion sur Xbox One, et si vous ne souhaitez pas le découvrir via l’abonnement, vous pourrez toujours l’acheter au prix de 14,99 €.

Microsoft nous prévient que les transferts de sauvegarde entre la version PC du jeu et cette version Xbox One ne seront pas possible, mais que cette version de Undertale devrait réserver quelques petites surprises à découvrir.