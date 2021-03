Outriders sera bien disponible dans le Xbox Game Pass Console dès sa sortie

On vous en parlait ce matin même. Microsoft semblait indiquer que Outriders, le prochain AAA de Square Enix et de People Can Fly, pourrait arriver dans le Xbox Game Pass et ce dès sa sortie. C’est désormais confirmé par le constructeur, qui récupère une jolie cartouche pour son service d’abonnement.

Ce n’est toujours pas un poisson d’avril

Microsoft annonce donc que Outriders sera disponible sur le Xbox Game Pass Console et Android dès le 1er avril, jour de la sortie du jeu. On espère que celles et ceux qui ont précommandé le titre sur Xbox One ou Xbox Series pourront se faire rembourser à temps s’ils le souhaitent, mais il s’agit d’un très gros coup pour Microsoft.

Le jeu n’attirait pas particulièrement les foules jusqu’à la publication de sa démo, qui a tout changé. Si les critiques n’ont pas été tendres avec le jeu, Outriders a su convaincre un certain type de public, notamment nord-américain, particulièrement des shooters du genre. Le voir arriver dans le Game Pass devrait donc assurer à Microsoft pas mal d’abonnements en plus.

Pour fêter cela, le jeu a droit à un tout nouveau trailer qui nous apprend comment survivre en jeu, en expliquant diverses mécaniques.

Outrdiers sera disponible le 1er avril sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Stadia.