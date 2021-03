Xbox : 20 jeux Bethesda arrivent sur le Xbox Game Pass dès demain

Depuis mardi dernier, le rachat de Bethesda et de ZeniMax par Microsoft a été officialisé, ce qui a marqué un tournant majeur pour le marché. Microsoft avait alors annoncé qu’une table ronde serait diffusée aujourd’hui pour discuter des impacts de ce rachat, et forcément, le Xbox Game Pass était l’un des sujets principaux de cette réunion.

La liste des jeux Bethesda sur le Xbox Game Pass

Maintenant que Bethesda fait partie intégrante de la famille Xbox, les jeux de l’éditeur préparent leur arrivée sur le Xbox Game Pass. Ce sont pas moins de 20 jeux Bethesda arrivent dans le programme, et ce dès demain. Voici la liste des jeux Bethesda qui seront disponible dans le Game Pass dès le 12 mars :

Dishonored Definitive Edition (Console, PC, Cloud)

Dishonored 2 (Console, PC, Cloud)

DOOM (1993) (Console, PC, Cloud)

DOOM II (Console, PC, Cloud)

DOOM 3 (Console, PC, Cloud)

DOOM 64 (Console, PC, Cloud)

DOOM Eternal (Console, PC, Cloud)

The Elder Scrolls III: Morrowind (Console, PC)

The Elder Scrolls IV: Oblivion (Console, PC)

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition (Console, PC, Cloud)

The Elder Scrolls Online (Cloud, Console)

The Evil Within (Console, PC, Cloud)

Fallout 4 (Console, PC, Cloud)

Fallout 76 (Console, PC, Cloud)

Fallout: New Vegas (Console)

Prey (Console, PC, Cloud)

RAGE 2 (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: The New Order (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: The Old Blood (Console, PC, Cloud)

Wolfenstein: Youngblood (Console, PC, Cloud)

Un ajout de taille pour le programme, qui accueillera plus tard la plupart des futures sorties de Bethesda dès le jour de leur sortie. De plus, certains titres vont bientôt bénéficier du fameux FPS Boost. Plus d’informations seront partagées plus tard.