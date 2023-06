Under the Waves sortira le 29 août 2023 et passe déjà gold

Sous l’océan, y’a pas d’court-bouillon

Dans toutes ces nombreuses annonces qui se sont enchaînées au Summer Game Fest, Quantic Dream était surtout là pour parler de son label d’édition. En annonçant au passage une restructuration et un nouveau nom pour celui-ci (Spotlight by Quantic Dream), l’entreprise française n’est pas venue les mains vides et nous a présenté Lysfanga: The Time Shift Warrior et Under the Waves.

Si nous vous détaillons le premier dans un autre article, on s’arrête ici quelques instants sur Under the Waves, production française de la jeune équipe Parallel Studio. Annoncé lors de la gamescom 2022, et déjà passé entre nos mains, le titre avait quelques nouvelles à nous partager : une date de sortie fixée à la fin de la période estivale tout en nous affirmant que le jeu venait de passer gold. Autrement dit, le développement est terminé.

A quasiment trois mois de sa sortie, c’est une très bonne chose pour l’équipe, qui pourra peaufiner l’expérience d’ici là et se focaliser sur d’autres aspects. La moins bonne nouvelle, c’est que seules les versions nouvelle génération sont désormais prévues. Pourtant évoquées à l’annonce, les moutures PS4 et Xbox One ne sont plus au programme, sans doute dans un souci de se focaliser sur des plateformes à la technique plus avancée.

Pour les personnes qui découvrent Under the Waves, sachez qu’il s’agit d’un jeu d’aventure narratif qui nous envoie dans les fonds marins, en plein cœur de la Mer du Nord. Vous y incarnez Stan, un plongeur traumatisé par ses démons. De nombreux choix seront à effectuer au cours d’une aventure qui ne cache pas ses propos écologiques qui abordent des thèmes forts, tels que le deuil et l’impact de l’Humanité sur la nature.

Ronan Coiffec, Game Director de Parallel Studio a lâché ces quelques mots :

« Under The Waves est un projet que j’avais en tête depuis mon adolescence, parti d’un prototype de jeu de sous-marin en 2D dans lequel on nettoyait la pollution des océans. Cette idée nous a servi de base, mais c’est véritablement notre travail et nos inspirations en tant qu’équipe qui ont fait de ce jeu ce qu’il est aujourd’hui »

Il en profite pour glisser quelques éloges très classiques pour leur partenaire : « Je suis fier d’avoir pu concrétiser cette aventure, avec le soutien de Spotlight by Quantic Dream. Cette collaboration nous a apporté des propositions créatives et des solutions techniques, bien au-delà de la simple édition de notre jeu. »

Under the Waves sortira le 29 août 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series. Nous avons pu le voir en avant-première il y a quelques jours, nous vous en reparlerons (très) bientôt sur notre site avec un premier avis et une interview exclusive.