Under The Waves : Nous avons joué au jeu narratif, vers une œuvre écologique marquante ?

Under The Waves se présente comme un jeu d’aventure narratif, vous plongeant dans un retro-futuriste des années 70, mais dans les profondeurs marines. Ce qui est à noter, c’est que le jeu est en collaboration avec la fondation Surfrider, une association pour la protection des océans. C’est donc une petite démo d’environ 30 minutes, correspondant à un chapitre du jeu, que nous avons pu essayer manette en main. L’occasion donc de pouvoir avoir un premier ressenti et entrapercevoir certaines phases de gameplay.

Les profondeurs comme rarement vues

Le premier aspect d’Under The Waves qui nous marque véritablement, c’est sa beauté. En effet, on a rarement vu un jeu montrant de si belle façon les fonds marins. Dès les premiers instants d’exploration marine, nous sommes plongés dans cette ambiance, où nous nageons avec les poissons. Le travail de modélisation de la faune marine, et notamment leur comportement, semble avoir bénéficié d’un énorme travail. Il y a quelque chose d’assez émouvant lorsqu’en levant la tête, une baleine géante est en train de vaquer à ses occupations, tandis que dans les profondeurs, un banc de poissons fait également sa vie.

Mais rapidement, nous devons aller faire notre travail. Notre première mission a consisté à relancer un système d’oxygène qui était enrayé. On découvre alors les contrôles de navigation dans l’eau, qui nous ont semblé plutôt intuitifs et pas trop contraignants. A savoir qu’il faudra faire attention à notre jauge d’oxygène bien entendu, et lorsque nous atteindrons la limite, nous pourrons rebooster cela avec des petites fioles. Après avoir rapidement réussi cette mission, notre chef nous appelle, nous demandant d’aller en urgence à l’autre bout de la zone pour aller examiner des conteneurs venant de s’échouer. Pour cela, nous allons avoir besoin de Moon, notre sous-marin.

Ici, les commandes sont un poil différentes et cela déconcerte pendant une minute avant que l’on s’y fasse très rapidement. Et ce n’est pas l’oxygène que nous devrons surveiller mais le niveau d’essence de celui-ci. Grâce à notre scanner, nous avons pu trouver le conteneur que nous cherchions et répertorier tous ceux dont nous avions besoin. Mais, le dernier conteneur est tombé dans les profondeurs, et en le suivant, nous sommes tombés sur une épave d’un sous-marin de la Seconde Guerre mondiale. Ni une ni deux, nous nous mettons à l’explorer, usant de mines pour ouvrir ses portes rouillées.

Bien entendu, tout cela est ancré dans une narration dont nous n’allons pas parler pour ne pas révéler une dimension du récit, qui serait de plus hors contexte de l’ensemble de celui-ci. Sachez en tout cas que la façon dont l’ensemble est narré est sur ce que l’on a vu, plutôt intelligemment mis en place et mis en scène. En cela le lien entre Under The Waves et Quantic Dream semble on ne peut plus logique.

L’écologie et l’écosystème au centre du jeu

Ce qui marque le plus concernant le jeu, c’est comment dans chaque système de jeu composant le game design, la dimension écologique y est totalement intégrée et est cohérente. Si on prend par exemple la gestion de l’oxygène, les capsules sont recyclables, et vous permettront de pouvoir par la suite être utilisées dans du crafting pour créer de nouveaux objets. Si on prend par exemple l’essence, on la voit visiblement s’échapper de notre sous-marin, ce qui va inconsciemment générer une attention décuplée sur ce point-ci. Ce sont plein d’éléments comme cela qui nous donnent l’impression que notre personnage, en tant qu’humain, a un impact sur l’écosystème.

Bien entendu, il est possible de scanner la faune locale, et un appareil photo est également disponible dans Under The Waves, et nous aurons des objectifs liés à la photographie de l’écosystème marin. Encore une fois, un lien entre écrire l’histoire et sauvegarder les espèces de l’espace océanique. Sur le peu que l’on a joué, c’est véritablement l’un des aspects qui nous a le plus marqués, et qui, si cela est aussi bien poussé et mis en avant sur la longévité du jeu, risque d’être vraiment marquant.

Pour l’instant, sur la simple demi-heure de jeu effectuée de ce Under The Waves, tous les voyants sont en vert pour la nouvelle oeuvre de Parallel Studios. Vivement le mois d’août pour pouvoir mettre la main sur la version complète de ce qui devrait être une expérience véritablement marquante et écologique, chose assez rare dans notre médium qu’est le jeu vidéo. Under The Waves est prévu pour le 29 août prochain sur PC, Xbox One et Series, PlayStation 4 et 5.