Unbeatable et Terminator 2D: No Fate sont tous les deux reportés, mais arriveront tout de même avant 2026

Sarah Connor attendra, encore une fois

Et parmi les deux, Terminator 2D: No Fate est celui qui nous échappe constamment dans la mesure où sa sortie ne cesse d’être repoussée. Le titre devait arriver plus tôt dans l’année jusqu’à ce que son studio décide de prendre un peu plus son temps, notamment pour que la sortie des éditions physiques du jeu coïncide avec la version numérique. Et c’est toujours pour cette raison que le titre est à nouveau repoussé.

L’éditeur Reef Entertainment déclare avoir bien reçu ce qu’il lui faut pour les éditions physiques du jeu, mais il faut maintenant les assembler, ce qui va demander plus de temps que prévu. Ainsi, Terminator 2D: No Fate n’arrivera pas avant le 12 décembre sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.

Un retard décidé en urgence pour Unbeatable

La situation est un peu différente pour Unbeatable, même si le jeu se voit lui aussi repoussé au mois de décembre. Un report de toute dernière minute, puisque le jeu était censé sortir… aujourd’hui. RJ Lake et l’équipe de D-CELL GAMES sont bien désolés de nous apprendre cela au dernier moment, mais la décision a été prise il y a seulement quelques heures, en urgence.

La raison derrière ce report est simple, un souci a été trouvé lors d’une session de test, qui pouvait bloquer la progression. Deux solutions s’offraient alors au studio : sortir le jeu en l’état, ou corriger directement le problème, ce qui nécessite plusieurs semaines afin que la certification soit validée sur console. C’est la deuxième option qui a été choisie, afin de sortir toutes les versions en même temps.

Unbeatable arrivera donc le 9 décembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series. Un report d’un mois qui aurait pu être plus court, si le calendrier des sorties jeux vidéo de novembre n’avait pas été aussi chargé.