Terminator 2D: No Fate aura quelques semaines de retard et arrivera à la toute fin du mois d’octobre

La version physique est en cause

Ne comptez plus sur une sortie le 5 septembre pour ce Terminator 2D: No Fate. Le studio à l’origine du titre indique vouloir repousser le jeu au 31 octobre suite à des complications sur la version physique du jeu. Puisque Reef Entertainment souhaite que cette version sorte en même temps que la version dématérialisée, il se voit être contraint de choisir une nouvelle date, accordant aussi à ses équipes le temps de peaufiner l’expérience :

« La coordination et la production de la version physique ont été plus longues que prévu, ce qui nous a contraints à reporter la sortie du jeu. Nous vous prions de nous excuser et vous remercions de votre patience. Ce retard permettra également à l’équipe de Bitmap Bureau de peaufiner le jeu et nous souhaitons que tous les joueurs puissent découvrir ensemble la meilleure version de Terminator 2D: No Fate. Ce report concernera donc les versions physique et numérique du jeu. »

Une sortie en deux temps semblait donc être inconcevable et Reef Entertainment préfère maximiser ses chances en faisant en sorte que la version physique sorte en même temps que la version numérique. Terminator 2D: No Fate sera disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.