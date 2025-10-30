Un Shantae 7 est en développement, la série de jeux de plateformes sera bientôt de retour

Shantae 7 existe, mais il n’arrivera pas avant un moment

Appelons-le Shantae 7 pour le moment, même si WayForward n’a pas voulu donner titre plus précis pour le moment. Durant le LRG3 2025, le dernier showcase du distributeur Limited Run Games (relayé par Gematsu), Matt Bozon, qui officie en tant que CCO de WarForward, a officialisé le développement d’un nouveau jeu Shantae, dont il ne put en revanche pas dire grand-chose pour le moment :

« J’ai le plaisir de vous annoncer aujourd’hui une excellente nouvelle : nous travaillons d’arrache-pied sur un tout nouvel opus, le septième de la série Shantae. Nous n’aurons rien à dévoiler avant un certain temps, mais nous espérons que vous l’attendez avec impatience. »

Des propos qui laissent à penser que la sortie de ce septième épisode est encore très lointaine, peut-être même au-delà de 2026. Ce qui ne serait pas étonnant dans la mesure où la série de jeux de plateformes vient d’accoucher d’un épisode cette année, même si celui-ci est un peu particulier (il est tout de même considéré comme Shantae 6). On imagine que ce nouvel opus sera sans doute plus proche de la formule de Shantae and the Seven Sirens, c’est-à-dire avec un look moins retro, mais pour le vérifier, il faudra se montrer patients.