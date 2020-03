Games with Gold : Présentation des jeux Mars 2020

Le mois de mars 2020 a débuté et comme chaque mois, on vous propose une rapide présentation des jeux qui arrivent dans le cadre des Games with Gold. Les abonnés live pourront télécharger quatre nouveaux titres sur leurs consoles Xbox et on fait le point sur ce qui sera prochainement disponible.

Après TT Isle of Man ou encore Call of Cthulhu en février, on pourra mettre la main sur Batman: The Enemy Within et Castlevania: Lords of Shadow 2 pour la première quinzaine de mars. A partir du 16, ce sera au tour de Shantae : Half-Genie Hero et Sonic Generations qui seront proposés. Qu’en pensez-vous ?